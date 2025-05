Trump blokkeert aanmelding internationale studenten Harvard

Noem heeft de universiteit gemeld dat een certificering voor een studentenvisumprogramma van Harvard is ingetrokken. Daarmee is het inschrijven van buitenlandse studenten onmogelijk geworden. Buitenlanders die daar al studeren moeten van universiteit wisselen, willen ze hun recht om in de VS te blijven behouden, staat in een bericht op de website van het ministerie.

„Onder deze regering moet Harvard verantwoordelijkheid afleggen voor het cultiveren van geweld, antisemitisme en de Communistische Partij van China op de campus”, zegt Noem in een verklaring op de website. Het ministerie stelt dat de universiteit ruimte biedt aan „anti-Amerikaanse, pro-terroristische provocateurs om mensen lastig te vallen en fysiek aan te vallen”. Veel van de plegers zouden buitenlandse studenten zijn.

The New York Times meldde eerder al dat Noem „relevante informatie” van iedere Harvardstudent wilde inzien die een studentenvisum heeft en betrokken is bij „bekende illegale” of „gevaarlijke” activiteiten.

De Amerikaanse regering is al langer in een strijd verwikkeld met Harvard. Trump zegt antisemitisme te bestrijden. Er werd onder meer voor miljarden aan financiering stopgezet.

Volgens cijfers van de universiteit waren in het studiejaar 2024-2025 bijna 6800 buitenlandse studenten ingeschreven. Dat is ruim 27 procent van het totaal.