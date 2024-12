Overleden

Ds. H. Onderstal (PKN)

Op 26 november is ds. H. Onderstal uit Den Haag, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), overleden. Hendrik Onderstal werd geboren op 5 november 1937 in Den Haag. Hij studeerde theologie aan de Theologische School van de Vrije Evangelische Gemeenten en werd in 1967 vrij evangelisch predikant in Franeker. Daarna was hij legerpredikant (1970). In 1976 werd hij Nederlands hervormd en vervolgens diende hij de gemeenten in Overschie (1977), Den Haag-Loosduinen (1981), Schiedam (1991) en Hellevoetsluis (1995). Ds. Onderstal ging in 1999 met emeritaat.

Hal Lindsey

In Amerika is op 25 november Hal Lindsey (1929-2024) overleden. De evangelist uit Texas waarschuwde zijn leven lang voor het naderende oordeel. Daarbij deed hij heel concrete voorspellingen, bijvoorbeeld dat de wederkomst in 1988 zou plaatsvinden. In 2004 voorzegde hij de ondergang van de VS als wereldmacht. Lindseys boeken zorgden voor een opleving in eindtijdverwachting. In Nederland werd zijn lectuur uitgegeven via de stichting Het Zoeklicht.

Ton van der Worp

Op zondag 24 november overleed Ton van der Worp (1935-2024), bij leven werkzaam bij uitgeverij Ten Have. Van der Worp studeerde theologie en Nederlands. Bij Ten Have gaf hij klassiekers uit zoals de boeken van C.S. Lewis en Dietrich Bonhoeffer, maar zijn voorkeur lag bij moderne theologie. Boeken van schrijvers als Harry Kuitert, Dorothee Sölle en Harold S. Kushner werden door Van der Worp op de markt gebracht.

Jubileum

Ds. K. Klopstra (HHK)

Ds. K. Klopstra viert zijn 25-jarig ambtsjubileum. beeld RD, Anton Dommerholt

Ds. K. Klopstra (56), predikant van de hersteld hervormde gemeente te Barendrecht en omstreken, staat deze donderdag 25 jaar in het ambt. Van 2011 tot 2016 was ds. Klopstra zendingspredikant in Malawi. Toen hij terugkeerde, nam hij het beroep van de gemeente in Barendrecht en omstreken aan. Voor zijn tijd in Malawi diende hij gemeenten in Nieuwland en Oosterwijk (1999) en Elst, Oosterwijk en IJsselstein (2006).

Emeritaat

Ds. D.J. Steensma (CGK)

Dr. D. (Douwe) Steensma gaat met emeritaat. beeld André Dorst

Aan ds. D.J. Steensma (Christelijke Gereformeerde Kerken) is in oktober emeritaat verleend. Ds. Steensma was predikant in Veenwouden van 1986 tot 2024. Van 1996 tot 2002 en van 2017 tot nu doceert ds. Steensma ethiek aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Verder was hij verschillende keren afgevaardigd naar de particuliere synode van het Noorden en de generale synode. Ds. Steensma maakte deel uit van een studiecommissie homoseksualiteit en homoseksuele relaties.

Benoemd

Ds. A.S. Middelkoop (HHK)

Ds. A. S. Middelkoop. beeld RD, Anton Dommerholt

Met ingang van 29 november heeft ds. A.S. (Steven) Middelkoop de voorzittershamer van de Bond tegen Vloeken overgenomen van voorzitter ds. L.B.C. Boot. Ds. Boot is inmiddels twaalf jaar voorzitter. Daarmee komt hij aan het einde van de statutaire bestuurstermijnen (maximaal drie periodes van vier jaar).

Ds. Middelkoop is predikant van de hersteld hervormde gemeente in Sint-Annaland. Hij ziet dat een krachtige beweging tegen taalverruwing nodig blijft, aldus de Bond: „Gods Naam en eer zijn het meer dan waard om voor op te komen. Met voldoende creativiteit zijn er telkens weer manieren te vinden om invloed uit te oefenen.”

Arjan van den Noort

Arjan van den Noort. beeld Arjan van den Noort

Arjan van den Noort is benoemd tot evangelist in Schagen, voor een dag per week. Van den Noort is docent wiskunde aan de Pieter Zandt Scholengemeenschap in Kampen. Tot 1 januari is Van den Noort nog werkzaam voor NET Foundation, maar die functie legt hij neer. De hervormde evangelisatie van Schagen werd van 1999 tot begin 2024 geleid door evangelist J.W. van de Kamp. Sinds zijn vertrek was de kleine gemeente vacant .

Dr. Martine Oldhoff

De Theologische Universiteit Utrecht (TUU) heeft dr. Martine Oldhoff benoemd tot universitair docent systematische theologie. De benoeming gaat in op 1 februari 2025, meldt de website van de TUU. Zij krijgt een aanstelling voor 0,3 fte en blijft als predikante verbonden aan de protestantse gemeente in Mijnsheerenland .

Dr. Martine Oldhoff. beeld Dirk Hol

Oldhoff haalde haar bachelor aan University College Utrecht en haar master aan de Universiteit Utrecht en de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Daarna promoveerde ze aan de PThU.