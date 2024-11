Overleden

Ds. W.J. van der Linde (NGK)

Op 22 november is ds. W.J. van der Linde uit Barneveld, emeritus predikant binnen de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK), overleden. Willem Jan van der Linde werd geboren op 16 november 1939 in Vollenhove. Hij studeerde theologie in Kampen en werd in 1967 vrijgemaakt gereformeerd predikant in Driesum. Daarna was hij Nederlands gereformeerd predikant in Urk (1970), Heerenveen (1974), Ede (1982), Voorthuizen (1995, van 1997-1999 gecombineerd met Veenendaal) en Zwolle (2001). Na zijn emeritaat in 2005 was hij nog hulppredikant in Emmeloord. In 2010 en 2011 was hij als hulppredikant actief voor de gereformeerde kerk in Arapoti, Brazilië.

Tony Campolo

De Amerikaanse baptistenpredikant en auteur Tony Campolo is op 19 november overleden. Hij werd 89 jaar.

Campolo, woonachtig in de Amerikaanse stad Philadelphia, kreeg bekendheid door de grote nadruk die hij legde op rechtvaardigheid. Voortdurend probeerde hij Amerikaanse evangelicalen en andere christenen ervan te overtuigen dat zij zich moesten inzetten voor het bestrijden van armoede en racisme, aldus Religion News Service (RNS). Hij was voorzitter van de zogenoemde Red Letter Christians, een initiatief dat hij in 2007 samen met activist Shane Claiborne startte. De naam verwijst naar Bijbeluitgaven waarin uitspraken van Jezus in het rood zijn weergegeven.

Campolo, zoon van Italiaanse immigrantenouders, schreef 35 boeken. Als socioloog doceerde hij aan de universiteit van Pennsylvania en jarenlang aan Eastern Christian College.

In 1985 ontstond er ophef over zijn boek ”A Reasonable Faith”, dat volgens critici ketters was. Een panel van evangelicale theologen stelde vervolgens vast „dat Tony Campolo niet echt een ketter kan worden genoemd”.

Benoemd

Ds. W.T. van Veelen

Ds. W.T. (Wouter) van Veelen. beeld Verre Naasten

Ds. W.T. (Wouter) van Veelen is benoemd als de nieuwe directeur-bestuurder van Verre Naasten, zendingsorganisatie van de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK). Hij volgt per 1 februari 2025 Janneke de Vries op, die na het vertrek van Klaas Harink (afgelopen juni) interim-directeur-bestuurder was.

Ds. Van Veelen (42) is op dit moment predikant voor de Magnificatkerk in Tiel (NGK). Eerder was hij predikant in Loenen aan de Vecht en in Frankrijk. Op 13 december verdedigt hij aan de Theologische Universiteit Utrecht zijn proefschrift, waarin hij het werk van drie Afrikaanse evangelische theologen analyseert rond het missionaire begrip ”contextualisatie”. Ook was hij initiatiefnemer van het boekje ”Zeven brieven uit de wereldkerk” (2022).

Verre Naasten ondersteunt regionaal samenwerkende gemeenten van de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK) bij de uitvoering van hun missionwerk in binnen- en buitenland. Ze is wereldwijd betrokken bij zo’n honderd partnerkerken en -organisaties in bijna veertig landen, rond de thema’s kerkelijk opbouwwerk, evangelisatie, diaconaat en educatie. Ook de vrouwenbeweging Lume maakt onderdeel uit van Verre Naasten.