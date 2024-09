FBI: man met wapen bij golfbaan Trump loste geen schoten

De Secret Service die Trump beveiligde zag de loop van het geweer uit een bosje steken en opende daarop het vuur. De man, Ryan Wesley Routh, stond verdekt opgesteld aan de „openbare” kant van de golfbaan. Het bezoek van Trump stond niet gepland, en hoe Routh wist dat de oud-president zou komen golfen is niet duidelijk.

Routh was vanaf 02.00 uur ’s nachts, bijna 12 uur voordat de Secret Service hem ontdekte, al op de golfbaan. Routh vluchtte, maar werd op de snelweg opgepakt in een auto met gestolen kentekenplaten. Niemand raakte gewond. Hij liet volgens de FBI op de golfbaan een geladen geweer, digitale camera en plastic zak met eten achter.

De 58-jarige Routh is aangeklaagd voor illegaal wapenbezit. De FBI kreeg in 2019 al een tip binnen over hem, omdat hij als veroordeeld persoon in bezit zou zijn van een wapen. Maar toen de veiligheidsdienst dat ging onderzoeken kon de tipgever dat niet hardmaken.

Een motief voor de vermeende moordaanslag meldt de FBI niet. Wel is duidelijk dat Routh in 2002 in North Carolina werd veroordeeld voor het illegaal bezit van een automatisch vuurwapen. Op zijn strafblad staan ook talloze verkeersovertredingen. The New York Times sprak vorig jaar met Routh, die in 2022 vrijwillig naar Oekraïne was gegaan om te helpen bij de oorlog tegen Rusland. Hij zei toen ook dat hij Afghaanse militairen wilde rekruteren om deel te nemen aan de Oekraïneoorlog.

Een bron meldde dat Routh uit een chatgroep voor vrijwillige militairen in Oekraïne werd gezet omdat hij „waanideeën” had geuit. In 2023 schreef hij een boek, dat hij op eigen houtje publiceerde, en waarin hij suggereerde dat hij in 2016 op Trump had gestemd. Dat noemde hij een „verschrikkelijke fout”, de oud-president noemde hij onder meer een „dwaas” en „idioot”.

Trump gaf president Joe Biden en vicepresident Kamala Harris de schuld van de moordaanslag, en verwees naar de „retoriek” van de twee Democraten. Biden belde maandag met Trump en liet hem weten „opgelucht” te zijn dat de oud-president veilig is. Trump sprak na afloop van een „heel prettig telefoontje”.