De Duitse regeringscoalitie van bondskanselier Olaf Scholz gaat 45 miljard euro minder uitgeven dan voorzien aan klimaatprojecten en energietransitie tot 2027. Dit is het resultaat van moeizame onderhandelingen over een oplossing voor nijpende begrotingsproblemen. Dit betekent alleen komend jaar al dat er 12 miljard minder beschikbaar is voor zulke projecten.