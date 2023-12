Afgelopen week kopte het RD (5-12): ”Goed in je vel, slecht in wiskunde”. De krant rapporteerde over een recent gepubliceerd groot internationaal onderzoek onder 15-jarige jongeren. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen jaren gemiddeld slechter gaan presteren in wiskunde, lezen en natuurwetenschappen. In hun welbevinden steken ze echter gunstig af bij jongeren in andere landen.