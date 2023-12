Pieter Omtzigt en Geert Wilders. Onmiskenbaar zijn dat dé namen waarom het in deze kabinetsformatie draait. Van die twee is met name Omtzigt tot dusver de stille regisseur op de achtergrond die aan de touwtjes trekt en als de voortekenen niet bedriegen, is ook verkenner Ronald Plasterk zich daar scherp van bewust.