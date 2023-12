De wachtruimtes van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Ter Apel zijn afgelopen nacht niet gebruikt om asielzoekers in onder te brengen. Ook in de nacht van donderdag op vrijdag hoeven ze niet gebruikt te worden en het is de bedoeling dat dat helemaal niet meer gebeurt, laat een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten.