Wilders: er zijn grotere problemen dan beperken migratie

Er zijn voor PVV-leider Geert Wilders „grotere problemen dan het tegengaan van de asiel- en immigratietoestroom”, zegt hij na afloop van het EenVandaag-debat. Hij gaat niet mee in het beeld dat hij milder zou zijn geworden, maar vindt zichzelf „geen knip voor de neus waard” als hij andere onderwerpen laat liggen omwille van zijn migratiestandpunten. Hij zei eerder al dat zijn standpunten over de islam, de Koran of islamitische scholen even „in de ijskast” konden.