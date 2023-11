Minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) wil „geen valse verwachtingen scheppen” over gezinsherenigingaanvragen van Palestijnen in Nederland voor familieleden in Gaza. Het hangt volgens haar van heel veel factoren af. Lukt het Gazanen ten eerste om überhaupt Gaza uit te kunnen, en vervolgens naar Nederland door te reizen? „We gaan er wel hard mee aan de slag”, zei de demissionair minister voor de ministerraad.