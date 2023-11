Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag in hoger beroep opnieuw een levenslange gevangenisstraf geëist tegen Iliass K. Volgens de aanklagers staat vast dat de 36-jarige Amsterdammer een sleutelrol had bij drie moorden in 2014 en de voorbereiding van ten minste een liquidatie. Vorig jaar legde de rechtbank K. al een levenslange gevangenisstraf op om zijn betrokkenheid bij het dodelijke geweld.