De economie van Nederland is ook in het derde kwartaal gekrompen. Daarmee blijft ons land technisch in een recessie, waarvan sprake is na minstens twee kwartalen krimp op rij. Het bruto binnenlands product (bbp) daalde 0,2 procent ten opzichte van de voorgaande drie maanden, onder andere doordat bedrijven minder investeerden in machines, gebouwen en vervoersmiddelen.