Consumenten kopen minder goederen en besteden minder aan diensten

Mensen hebben volgens het CBS afgelopen september 0,3 procent minder uitgegeven aan diensten als verzekeringen, openbaar vervoer of een bezoek aan een evenement of kapper. Dit is de eerste daling op jaarbasis na maart 2021, toen de coronapandemie er nog was. Voorgaande maanden gaven mensen juist meer uit aan diensten.

Consumenten gaven ook minder geld uit aan onder meer eten, kleding en spullen voor het huis. De bestedingen aan overige goederen zoals energie en producten voor de persoonlijke verzorging waren 7,1 procent minder. Wel kochten mensen vaker een auto, aldus het CBS.