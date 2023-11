Hoge Veluwe boos op OM om voorwaardelijk sepot in wolvenzaak

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is boos op het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie, omdat die een zaak over hekken rondom het park voorwaardelijk heeft geseponeerd met een proeftijd van een jaar. Volgens de politie was de directie van het park in overtreding, omdat de hekken het leefgebied van de wolven zouden verstoren en dat is op grond van Europese beschermingsregels verboden. Het Functioneel Parket constateerde dat de situatie inmiddels is veranderd en besloot tot een voorwaardelijk sepot en dus vooralsnog geen vervolging.