Het Openbaar Ministerie vindt dat een man die in maart 2022 een 27-jarige man doodschoot die hem wilde liquideren, uit noodweer handelde. Het valt hem dus niet aan te rekenen, zo schetste de officier van justitie bij de rechtbank in Utrecht. Het OM omschreef de schietpartij op een parkeerplaats na afloop van een feest in Vinkeveen als een „wildwesttafereel”.