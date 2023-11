De veelgebruikte Berlagebrug in Amsterdam gaat vrijdagavond weer open voor auto’s, fietsers en voetgangers. De brug was sinds 24 juli afgesloten voor een renovatie. Voor fietsers, voetgangers en nood- en hulpdiensten die de Amstel over moesten was er de afgelopen vier maanden een tijdelijke hulpbrug. Om technische problemen is het tramspoor op de brug nog niet afgebouwd.