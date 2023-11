D66 valt BBB aan bij verkiezingsdebat: partijprogramma klopt niet

Het verkiezingsprogramma van de BBB erkent de invloed van de mens op klimaatverandering onvoldoende, vindt Tjeerd de Groot van D66 dinsdagavond bij het Klimaat & Energie Verkiezingsdebat in TivoliVredenburg in Utrecht. Het debat is nog maar net begonnen als hij een paragraaf uit het programma van BoerBurgerBeweging voorleest. Hierin gaat het over klimaatverandering, met de zin: „Hoe groot die invloed is, daar verschillen meningen en onderzoeken over.”