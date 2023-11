Zestien Nederlanders hebben Gaza verlaten via de grens met Egypte, meldt minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot. Haar ministerie had twintig namen doorgegeven gekregen, met al die mensen is contact geweest. De zestien mensen worden eerst naar de Egyptische hoofdstad Caïro gebracht, om uiteindelijk naar Nederland te komen, aldus de demissionaire bewindsvrouw.