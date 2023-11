De Amerikaanse fabrikant van vleesvervangers Beyond Meat heeft voor de tweede keer in drie maanden zijn verwachting voor de omzet in dit jaar verlaagd. Ook worden opnieuw banen geschrapt. Het bedrijf heeft last van de hoge inflatie omdat mensen daardoor minder vaak kiezen voor de relatief dure vleesvervangers van Beyond Meat, met name op de Amerikaanse thuismarkt.