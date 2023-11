In een dag tijd hebben 5000 mensen zich aangemeld om een urinetest te ontvangen van de nieuwe duurzame voedingscoalitie Robin Food. Zo’n thuistest meet hoeveel glyfosaat iemand in zijn of haar plas heeft. Initiatiefnemer Volkert Engelsman wilde in eerste instantie vijfhonderd gratis testen verstrekken. „Maar nu willen we wel alle 5000 aanmeldingen een test geven”, zegt de bedenker van de ‘Nationale Piskijker’.