Het moederbedrijf van Google en de eigenaar van datingapps als Tinder en OkCupid hebben een deal gesloten waarmee een rechtszaak over het beleid van de appwinkel van Google niet meer doorgaat. Een federale rechtbank in San Francisco zou die zaak maandag behandelen. Advocaten van beide moederbedrijven laten nu weten alle aanklachten in te trekken.