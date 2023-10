Scholieren niet onder de indruk van ‘gouden ei’ van de BBB

De nummer 11 op de lijst van de BBB Marieke Wijen-Nass noemde de agrarische sector tijdens het Nationaal Scholierendebat in De Balie het „gouden ei” van Nederland, en vindt een beperking op de export van vlees daarom geen goed idee. De BBB-kandidaat is wel voorstander van verduurzaming in de agrarische sector. De scholieren bleken niet overtuigd: de bel die mocht worden ingedrukt als een politicus te vaag was of moeilijke woorden gebruikte, klonk na dit antwoord in het Amsterdamse debatcentrum.