De provincie Noord-Brabant ziet het tempo in de bouw van nieuwe woningen snel afnemen. In de afgelopen twee jaar werden volgens het provinciebestuur „in recordtempo” bijna 27.000 huizen opgeleverd, maar de snelheid is er nu uit. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne, de gestegen grondstoffenprijzen en personeelstekorten in de bouw staan de ambitieuze plannen van het kabinet in heel Nederland al een tijdje onder druk.