Elektronicaketen MediaMarkt overweegt sommige vestigingen van het failliete BCC over te nemen, zegt een woordvoerder van de keten vrijdag na berichtgeving van RTL Nieuws. In een intern bericht aan personeel van BCC dat RTL Nieuws heeft ingezien zou staan dat MediaMarkt „serieuze” gesprekken voert over een overname van negen winkels van zijn failliete concurrent.