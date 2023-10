Zorgverleners kunnen met behulp van een ‘badmuts’ met elektrodes sneller de ernst van een beroerte vaststellen, meldt Amsterdam UMC op basis van eigen onderzoek. Een snelle, goede behandeling is cruciaal om de gevolgen van een beroerte te beperken en blijvende invaliditeit of zelfs overlijden te voorkomen. Tussen 2018 en 2022 is de ‘slimme badmuts’, die nog niet op de markt is, getest in twaalf ambulances.