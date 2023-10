De toenemende economische en geopolitieke fragmentatie in de wereld baart demissionair minister Sigrid Kaag van Financiën zorgen. In de marge van de jaarvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Marrakech heeft ze gewaarschuwd voor een „negatieve vicieuze cirkel”. Naar verluidt gaat het de bijeengekomen landen deze vergadering ook niet lukken om met een gezamenlijke slotverklaring te komen.