Aan de Kloosstraat in Doetinchem hebben in de nacht van maandag op dinsdag rond 04.00 uur meerdere auto’s in brand gestaan, meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. De auto’s stond buiten geparkeerd, op een parkeerplaats in de Schrijvers- en dichtersbuurt in de Gelderse plaats. De brandweer had het vuur snel onder controle.