In een Russisch onderdeel van het internationale ruimtestation (ISS) is voor de derde keer in een jaar sprake van een lek. Maandag was op beelden van NASA te zien dat koelvloeistof weglekte uit het ruimtevaartuig Nauka. Iets vergelijkbaars gebeurde in december vorig jaar en een aantal maanden daarna ook al met andere Russische onderdelen. De bemanning van het ISS is niet in gevaar.