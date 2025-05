Pakistan: India brengt kernmachten dichter bij groot conflict

De landen beschuldigen elkaar van aanvallen met raketten, drones en artillerie. Er zouden zeker vijftig doden zijn gevallen. Het Pakistaanse ministerie zegt het „roekeloze gedrag” van India te betreuren. India’s chauvinisme en „oorlogshysterie zouden voor de wereld een bron van ernstige bezorgdheid moeten zijn”, aldus een woordvoerder.

De opgelopen spanningen komen na een dodelijke aanslag op 22 april in het Indiase deel van Kasjmir. India beschuldigt de daders van banden met Pakistan, dat zelf ontkent. Ook Pakistan heeft een deel van Kasjmir. Beide landen claimen het gebied, dat ook in Chinese handen is, volledig en hebben er in het verleden oorlogen over gevoerd.