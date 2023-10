Contract of relatie?

Contract. Sinds Pieter Omtzigt een ”rising star” is, komt dat woord vaker dan ooit langs in de media, is mijn indruk. Het doet me denken aan de typologie van relaties die door de godsdienstfilosoof Vincent Brümmer is beschreven en door collega Piet Verhagen uitvoeriger is uitgewerkt voor mijn vakgebied. Daar neem ik u vandaag graag in mee. Want de relatie tussen overheid en burgers kan getypeerd worden als sociaal contract, aldus Omtzigt, maar hoe zit het met de verhouding tussen mensen onderling, of tussen God en mens? Hoe zou u uw eigen relatie met uw ouders, uw eventuele echtgenoot of kinderen typeren? En uw verhouding tot God?