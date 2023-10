Veertien crisisnoodopvanglocaties waar asielzoekers verblijven zijn over het algemeen schoon genoeg. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft vrij nieuwe opvanglocaties bezocht en ziet dat gemeenten geleerd hebben van ervaringen op andere plekken. In maart waarschuwde de inspectie nog voor „urgente risico’s” voor de gezondheid van asielzoekers vanwege de situatie in de crisisnoodopvang.