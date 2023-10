NSC wordt steeds meer een ‘gewone’ partij

Medeoprichter en voorzitter van Nieuw Sociaal Contract (NSC) Hein Pieper is maandag per direct opgestapt. Zijn terugtreden komt na een klacht over machtsmisbruik in een eerdere functie. Na onderzoek van hoogleraar Rob van Eijbergen, op verzoek van NSC, besloot hij de eer aan zichzelf te houden. Pieper is, na woordvoerder Onno Aerden, de tweede persoon die na een korte tijd opstapt bij de partij van Pieter Omtzigt. De vraag, vooral op sociale media, is nu of de cancelcultuur in de politiek niet te ver is doorgeslagen. Het antwoord op die vraag lijkt vooral gestempeld te worden door sympathie of antipathie voor Omtzigt.