Productiviteit tilt omvang Nederlandse economie tot boven de 1000 miljard dollar

Zonder dat u het weet, heeft ons land in economisch opzicht iets bijzonders meegemaakt. Niet dat iemand het doorhad; het is namelijk zo’n gebeurtenis die je niet kunt spotten. Maar ergens in de afgelopen week vond die toch plaats: Nederland is toegetreden tot de uiterst selecte groep landen waarvan de economie de omvang van 1000 miljard dollar (943 miljard euro) is gepasseerd. Met andere woorden: de waarde van alles wat we met elkaar in dit land maken, is bij elkaar hoger dan 1000 miljard dollar.