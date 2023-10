De aardappeloogst is in de aanloop naar 1 oktober landelijk nieuws. Zelfs de Tweede Kamer bemoeit zich ermee. In een dinsdag aangenomen motie dringt die aan op uitstel van de verplichte rooidatum van de piepers. Hoewel, verplicht is die niet echt, maar als de aardappelen op 1 oktober nog in de grond zitten wordt de boer volgend jaar gekort op zijn bemestingsruimte.