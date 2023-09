Het stelsel voor inkomensondersteuning is veel te ingewikkeld. Vanuit de wens om mensen zo gericht mogelijk te helpen is een „doolhof” aan regelingen opgetuigd, zowel landelijk als lokaal, waar veel burgers in verdwalen. Dat moet eenvoudiger, stelt de commissie die in opdracht van het kabinet het sociaal minimum tegen het licht heeft gehouden.