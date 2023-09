Provinciale Staten van Gelderland beslissen woensdag of er een onafhankelijk onderzoek komt naar het gedrag van commissaris van de Koning John Berends (CDA). Berends is door een aantal provincieambtenaren beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, met pesten, woede-uitbarstingen en schelden. De commissaris heeft vorige week zijn taken voorlopig neergelegd en zit sinds vrijdag thuis, hoewel hij de aantijgingen ontkent.