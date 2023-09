Fan Xing, de eerste en tot nu toe enige panda die in Nederland is geboren, verhuist woensdag naar China. Het ruim twee jaar oude dier gaat naar een opvangcentrum in China om daar hopelijk voor nageslacht te zorgen, aldus Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Wu Wen en Xing Ya, de ouders van de jonge panda, blijven nog een aantal jaren in de Rhenense dierentuin wonen, maar gaan op termijn ook terug naar China.