Instelling onder verscherpt toezicht, arm op rug draaien mag niet

Jeugdinstelling Robertshuis staat het komende halfjaar onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Tijdens bezoeken van vestigingen in Zuid-Limburg zagen medewerkers van de IGJ meerdere tekortkomingen. De instelling moet per direct stoppen met het toepassen van „vrijheidsbeperkende maatregelen”. Daaronder valt bijvoorbeeld het op de rug draaien van een arm als iemand erg onrustig wordt. Dat is niet toegestaan in een open instelling als deze.