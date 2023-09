De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gevraagd om steun in de strijd tegen Rusland. Volgens Zelensky is er eenheid nodig om de Russen te verslaan. Oekraïne wil in de toekomst een mondiale vredestop organiseren, waar iedereen is uitgenodigd „die geen agressie tolereert”.