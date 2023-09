Rutte: Nederland is een gaaf land, maar nog niet af

Demissionair en tevens scheidend premier Mark Rutte vindt Nederland nog steeds een „gaaf land”, maar zegt tegelijkertijd dat het land nog niet af is. Hoewel Rutte niet wil terugblikken - „dat vind ik zó zielig” en „ik zit hier nog wel wel een tijdje” -, vindt hij dat hij het land niet slechter achter laat dan toen de VVD’er dertien jaar geleden als premier begon. „Er moet wel wat gebeuren de komende jaren. Er zijn serieuze problemen die je moet oplossen”, zei Rutte in een persgesprek in het torentje.