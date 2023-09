Het kabinet gaat vanaf nu elk jaar op Prinsjesdag in kaart brengen hoeveel geld er (indirect) aan steun naar de fossiele sector gaat. Wel is het de bedoeling dat deze ‘fossiele subsidies’ langzaam worden afgebouwd, lukraak belastingvoordelen afschaffen gaat niet zomaar. „Denk heel goed na over de gevolgen”, waarschuwt demissionair staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingen).