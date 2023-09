Gemeenten hebben in de komende jaren meer geld nodig om hun werk te doen. Dat zegt de gemeente Den Haag in reactie op de miljoenennota. „We moeten voldoende woningen bouwen, voldoende trams en bussen laten rijden en het welzijn van onze inwoners waarborgen. Maar de rek is eruit. Het Rijk zal extra geld op tafel moeten leggen”, stelt wethouder Robert van Asten van de derde stad van het land.