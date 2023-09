Boeren lopen door rekenfout geld mis voor ‘groen gas’

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vindt het „heel vervelend” dat boeren door een rekenfout minder geld dan verwacht krijgen als ze ‘groen gas’ produceren. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) had in een advies aan het ministerie voor een onlangs geopende stimuleringsregeling verkeerde cijfers gebruikt. Boeren die de mest van hun vee via vergistingsinstallaties willen laten omzetten in groen gas, krijgen 20 tot 25 procent minder financiële steun dan tot voor kort gedacht.