PVV-partijleider Geert Wilders wil na jarenlang oppositie te hebben gevoerd, weer meeregeren. Dat zegt hij in een interview in de Telegraaf. „Het is mij een lief ding waard om mee te kunnen doen om de asielinstroom te beperken. Dit is een kans om grote problemen - van asiel tot koopkracht - aan te pakken. Daarvoor moet iedereen over zijn schaduw heen springen.”