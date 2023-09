Meerdere partijen in de Limburgse Provinciale Staten hebben vrijdag het college gevraagd zich actiever te buigen over de vele vakantiehuisjes in de provincie. Tijdens een vergadering in het gouvernement in Maastricht spraken zeven organisaties hun zorgen uit over de groei van het aantal vakantieparken in Limburg. Het college van Gedeputeerde Staten (GS) herhaalde dat de provincie nu al doet wat mogelijk is.