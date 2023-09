De ontreddering na de verwoestende aardbeving in Marokko vorige week vrijdag is groot. Huizen zijn ingestort, wegen verwoest, mensen ontheemd. RD-buitenlandredacteur Richard Donk reisde af naar het rampgebied. In Sprekend RD zijn ooggetuigenrelaas van de aardbeving die aan meer dan 3000 mensen het leven kostte.