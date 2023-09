Het UWV had van meet af aan zorgen over de veel striktere aanpak van uitkeringsfraude waar de Tweede Kamer in 2012 mee instemde. De uitkeringsinstantie gaf in gesprekken met de ambtelijke top van het ministerie „zeer regelmatig” aan dat zij meer ruimte wilde om mensen die een fout maakten in hun aanvraag niet meteen een forse boete op te leggen, zoals de wet voorschreef.