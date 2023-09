In zes wijken in Den Haag mogen mensen bij de komende jaarwisseling waarschijnlijk geen vuurwerk afsteken. De vuurwerkvrije wijken zijn een proef. Eigenlijk wil de gemeente Den Haag dat er een landelijk vuurwerkverbod komt, maar zolang dat er niet is, heeft een verbod in de hele stad geen zin, vandaar de keuze voor vuurwerkvrije wijken.