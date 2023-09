Nederland verkeert in een vaderschapscrisis. Wie de recente geboortecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tot zich door laat dringen, ontkomt niet aan die conclusie. Het CBS meldde woensdag dat 42 procent van de pasgeboren baby’s in 2022 een niet-getrouwde moeder had en dat bij één op de tien de vader ontbreekt.