Bijna helft Nederlandse jongeren leest elke week een boek

Nederlandse jongeren zijn de afgelopen vijf jaar meer gaan lezen. Bijna de helft van alle jongeren tussen de 12 en 25 jaar zegt in hun vrije tijd elke week een boek te lezen. Dit aantal lag in 2018 nog op 39 procent. Dat meldt KVB Boekwerk, het kennisplatform van de boekensector, op basis van representatief onderzoek van GfK. De resultaten zijn gepresenteerd in het kader van de Boekenweek van Jongeren, die vrijdag van start gaat.